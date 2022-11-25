Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ile Türk Kızılayı Erzincan Şubesi iş birliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ile Türk Kızılayı Erzincan Şubesi iş birliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Erzincan Kızılay Kan Merkezinde gerçekleştirilen kampanyaya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ile Meclis Başkan Yardımcısı Nejdet Akpınar olmak üzere, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, oda üyeleri ve çalışanlar destek verdi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu kampanyaya ilişkin yaptığı konuşmasında, “Kan, herkesin her zaman ihtiyacıdır. Türk Kızılayı’nın kan taleplerine cevap verebilmesi için stoklarının her zaman yeterli olması gerekmektedir. Bugün kampanyaya destek olmak için Kızılay kan merkezinde üyelerimizle ve çalışanlarımızla birlikte kan bağışı yaparak hayat kurtarma çabası içerisindeyiz. Kan vererek destek olan üyelerimizin bu konudaki hassasiyeti için teşekkür ediyorum” dedi.

Erzincan Kızılay Kan Merkezi Doktoru Dr. Fadıma İzgi ise Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteğini her zaman çok yakından hissettiklerini belirterek, Erzincan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu’na ve yönetimine duyarlılığından dolayı teşekkür etti.