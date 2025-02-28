Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahar aylarında başlayacak olan tarım sezonunda yapılacak işler ve yürütülecek projeler için yöneticilerin ve ilgili birim temsilcilerinin katılımlarıyla toplantı düzenledi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda İl Müdürü Alper Koçaker başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Müdür Yardımcısı, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve birim temsilcileri katıldı.

Düzenlenen toplantıda 2025 yılında Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerinin 2025 yılı boyunca yapacağı çalışmalar ve yürüteceği projeler gözden geçirildi.

Toplantıda konuşan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, tarım teşkilatlarının 2025 yılı boyunca vatandaş ve çözüm odaklı hizmet anlayışı ile vatandaşların hizmetinde olacağını vurguladı. İl Müdürü Koçaker, "Tarım teşkilatı olarak çok geniş bir perspektifte halkımıza hizmet veriyoruz. Yıl boyunca gıda hizmetlerinden hayvan sağlığı hizmetlerine, bitkisel üretim ve bitki sağlığı hizmetlerine, çiftçi eğitiminden kırsal kalkınma projelerine kadar çok geniş bir alanda il genelinde 295 personelimizde bakanlığımızın ve valiliğimizin talimatlarına uygun olarak en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Çalışmalarımız çiftçilerimiz, üreticilerimiz, yatırımcılarımız, esnaflarımız gibi toplumun çok değişik kesimleriyle işbirliği içerisinde, bakanlığımıza bağlı diğer kurum ve kuruluşlarımızın desteği, tarım alanında hizmet sağlayan birlik ve kooperatiflerimizle topyekûn hizmet anlayışıyla sürdürülecek" diye konuştu.