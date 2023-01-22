Yapılan Genel Kurul Toplantısı sonucu Kooperatif yönetim kurulu üyelerine Mahmut Özdemir, Bedir Limon, Ali Babacan, Aliekber Bakır ve Mete Kaya seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından gündem maddeleri müzakere edildi.

Divan Başkanlığını 12. Bölge Birliği Başkanı Mürsel Karataş’ın yaptığı 2023 Yılı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısı Kooperatife üye ortaklarının katlımı ile Yıldırım Akbulut Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti.

Erzincan S.S. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

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