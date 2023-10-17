Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu basın mensuplarıyla bir araya gelerek faaliyetler hakkında bilgiler verirken spor alanında elde edilen başarıların yapılan yatırımlarla artacağı kaydedildi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Erzincan Öğrenci Yurdu Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İl Müdürlüğü Şube Müdürleri, Fatih Çöpür, Atilla Uğurlu, Hakan Aksaray, Metin Yıldız ve Abdultalip Altay ile kentte görev yapan, yerel ve ulusal medya temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

İl Müdürlüğünün, Gençlik Hizmetleri, Yurt Hizmetleri ve Spor Hizmetleri alanında faaliyetlerde bulunduğunu belirten Mumcu, Erzincan’da tesisleşme noktasında da her geçen gün yeni bir tesisin kazandırıldığını ifade etti.

Erzincan’ın birçok spor branşında başarılı olduğunun altını çizen Mumcu, alt yapı çalışmalarına ağırlık vererek elit sporcuların yetiştiğini kaydetti.

Gerçekleştirilen toplantıyı, kamuoyunu bilgilendirmek, spor faaliyetlerini ve gençlik etkinliklerini tanıtmak, ilgili projeler hakkında detaylı bilgi vermek için düzenlediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, hangi tür spor etkinliklerinin gerçekleştirildiği, gençlik programları, spor tesislerinin durumu, sporcuların başarıları, gelecekteki projeler ve gençlik faaliyetleri gibi konuları içeren bilgiler paylaştı.

‘Erzincan’da sporun geleceğine yatırım’

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu konuşmasında şunları kaydetti;

“Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri için önemli bir adım atmıştır. Son dönemde ilimizde yapılan yeni spor tesisleriyle sporun ve gençliğin önemini vurgulamaya devam ediyoruz. Modern bir stadyum, atletizm pisti, ve antrenman sahalarını içeren bu kompleks, futbol, fitness, halter, boks, masa tenisi ve atletizm gibi spor dallarına hizmet vermektedir. Aynı zamanda sosyal etkinlikler için de kullanılmaktadır. Stat içerisinde bulunan İnovasyon Gençlik Merkezimizde gençlerimize birçok teknolojik atölyede hizmet verilmektedir. Gençlerimize yönelik eğitimlerin verildiği ve sosyal etkinliklerin düzenlendiği modern bir gençlik merkezi kurulmuştur. Burada gençlerimize farklı konularda eğitimler sunulmaktadır.

Erzincan’ımıza yeni kazandırılan ve kazandırılacak olan spor tesisleri, hem gençlerimize spor yapma ve gelişme fırsatı sunuyor hem de Erzincan’ı daha fazla spor etkinliği için bir destinasyon haline getiriyor. Sporun önemini vurgularken aynı zamanda toplumumuzun sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesini teşvik ediyoruz. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, bu tesislerin bölgeye ve gençliğimize katkı sağlamasını diliyor ve herkesi spor yapmaya ve gençlerimizin gelişimine destek olmaya davet ediyoruz. Sporla sağlık, sporla başarı” dedi.

‘Üniversite öğrencilerine sıcak bir yuva sağlıyoruz’

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren 13 öğrenci yurdu bulunduğunu ifade eden Mumcu, “Erzincan’da 13 öğrenci yurdumuz var. Bunlardan 6 âdeti merkezde geriye kalan 7 yurt ise ilçelerde bulunuyor. 13 yurdumuzun barınma kapasitesi ise 11 bin 77 öğrencidir. Üniversite öğrencilerimize sıcak bir yuva sağlamak için ekiplerimiz gece gündüz demeden hizmet vermektedir” diye konuştu.