Erzincan’da etkili olan sağanak yağış sonucu sel sularının taşıdığı çamur nedeniyle ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas kara yolu yapılan çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Erzincan’da kısa süreli etkili olan sağanak yağış sonrası Erzincan-Sivas kara yolunun 25. kilometresindeki tüneller mevkii ile 35. kilometredeki Sakaltutan Geçidi rampasına kadar 3 ayrı noktada sel meydana geldi. Sel sularının taşıdığı çamur sebebiyle kara yolu ulaşıma kapandı. Yolda uzunca araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışması yapmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.