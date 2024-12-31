Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi’nde 2024 yılı içerisinde 350 hastaya danışmanlık hizmeti verildi.

2024 yılını değerlendiren Sağlıklı Hayat Merkezi’nde görevli Fizyoterapist Nesrin Balak Özpolat, 350 hastaya koruyucu ve önleyici fizyoterapi, obezite ve diyabet, postür bozuklukları, yetersiz fiziksel aktivite, anne ve çocuk sağlığı ve yaşlı sağlığı alanlarında bireye özel egzersiz programları, gruplara yönelik mat pilates eğitimlerinin planlı bir şekilde uygulandıklarını söyledi.

Fizyoterapistlerin birey veya bir grubun ihtiyaçlarına yönelik değerlendirme yaptığı, egzersiz programını planlayarak uyguladığını ve takibini yaptığını belirten Özpolat, “Fizyoterapistler olarak bizler insanların maksimum hareket ve işlevsel yeteneğinin geliştirilmesi sürdürülmesi ve eski haline gelmesi için hizmet sunan uzman sağlık çalışanlarıyız” dedi.

“Hastalara bireysel olarak egzersizlerini öğretiyoruz”

Yoğun talep aldıklarına da dikkati çeken Özpolat, "Hastalara bireysel olarak egzersizlerini öğretiyoruz. Gerekirse burada haftada belirli günlerde grup tedavileri yapıyoruz. Bize daha çok egzersiz öğrenmek isteyen, tansiyon, kolesterol, obezite, duruş bozukluğu ya da şekeri olan danışanlarımız başvuruyor. Böyle bir hizmeti aldıkları için mutlu oluyorlar. Daha çok kadınlarımız bize başvuruyor, onlar geliyor." diye konuştu.