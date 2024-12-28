Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi, KETEM, AÇSAP, sigara bırakma polikliniği, fizyoterapi, psikolojik danışmanlık, diyetisyen hizmetleri ve ağız-diş sağlığı gibi birçok alanda hizmetlerini sürdürüyor.

Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi kanser taramalarını geçen yıla göre 4 kat artırarak toplamda 4 bin 579 tarama gerçekleştirdi. Ayrıca, kanser farkındalığı için eğitimler ve etkinlikler düzenlendi. Ağız ve diş sağlığı eğitimiyle 25 bin öğrenciye ulaşan Sağlıklı Hayat Merkezi, çocuklarda erken yaşta ağız hijyeninin önemine dikkat çekti. 2024 yılı boyunca 3110 danışmanlık hizmeti sunuldu, danışanlar bütüncül bir şekilde değerlendirilerek ihtiyaçlarına uygun hizmetler sağlandı. Üreme sağlığı, aile planlaması ve sigara bırakma konusunda da önemli adımlar atıldı. Sigara bırakma polikliniği, 427 danışanla yüzde 50 ilaç tedavisi ve yüzde 80 psiko-sosyal danışmanlık başarı oranı elde etti.

Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi, 2024’te sağlık alanındaki hizmetleriyle halkı daha sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik etmeye devam ediyor. Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Funda Demirel, 2024 yılında sağlık anındaki hizmetleri hakkında şu açıklamayı yaptı; “Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM); sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan çok amaçlı yapılardır. SHM’ler, toplum sağlığı merkezine bağlı ek hizmet birimi olarak faaliyet göstermektedirler. Hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak anlayışını önemseyen Bakanlığımız, SHM’ler aracılığıyla ülke genelinde aile hekimliği hizmetlerini desteklemeyi ve güçlendirmeyi, birinci basamakta hekimlik dışı sağlık hizmetlerine, erişimi kolaylaştırarak hastaneye yığılmanın önüne geçmeyi, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmeyi; hâlihazırda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde yürütülen yanlış beslenme alışkanlıkları ve obezite ile mücadele etmeyi; toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmayı amaçlamaktadır.

Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezi olarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması, sigara bırakma polikliniği, fizyoterapi ve fiziksel aktivite danışmanlığı, psikolojik danışmanlık, diyetisyen ve beslenme danışmanlığı, çocuk gelişimi danışmanlığı, sosyal hizmet danışmanlığı ve koruyucu ağız ve diş sağlığı polikliniği alanlarında hizmet vermekte olduklarını söyleyen Dr. Demirel, “2024 yılı içerisinde geçen yıla oranla rahim ağzı kanseri tarama sayımızı 4 kat artırarak, meme kanseri tarama sayılarımızı 2 kat artırarak toplamda 4 bin 579 kanser taraması gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra kanser taramalarına dikkat çekme amaçlı eğitimler, stant etkinlikleri ve yürüyüşler gerçekleştirdik. Amacımız kanser vakalarını erken teşhis edip tedavi başarısını artırmak. Bu sene içerisinde tarama sayılarımızı bu kadar artırdığımız ve çok sayıda kişiye ulaştığımız için mutluyuz.

25 bin öğrenciye ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Diş hekimlerimiz tarafından okullarda eğitimler, stant etkinlikleri, bakımevi taramaları, gebe eğitimleri ve kurum içi eğitimler düzenlendi. Okullarımızda toplam 25 bin öğrenciye ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi ve halen eğitimler devam etmekte. Özellikle çocuk yaşta gerekli ağız hijyeni ve bakımının sağlanmasını ileriki yaşlara yatırım olması açısından çok önemsiyoruz. Bu yüzden her yıl okullarda bu eğitimleri vermeye özen gösteriyoruz.

3 bin kişiye üreme sağlığı danışmanlık hizmeti sunuldu

2024 yılı ilk 11 ayı içerisinde danışmanlık hizmeti sunulan birimlerimizde 3 bin 110 kez danışmanlık hizmeti verildi. Başvuran bir kişiyi tek bir alanda değerlendirmeden kişiyi bütüncül olarak değerlendirip ihtiyaç duyduğu bütün birimlerimizden faydalanmasını sağlıyoruz. Diyetisyene başvuran bir danışanın fiziksel aktivite danışmanlığına ihtiyacı da fark edilirse kendisiyle konuşarak vaka koordinatörümüz tarafından fizyoterapist randevusu da planlanıyor. Biz biliyoruz ki tansiyon şeker ve kas iskelet sistemi gibi birçok hastalık birebir obezite ve hareketsiz yaşam dediğimiz sedanter yaşam tarzı ile ilişkili hastalıklar. Amacımız kişiler henüz sağlıklıyken bu problemlere bağlı bir hastalık oluşmamışken sağlıklı bir beslenme düzeni ve hareketli bir yaşam tarzı oluşturarak bu kişileri gelişebilecek hastalıklara karşı korumak. Üreme sağlığı birimiz tarafından gebe sınıfı düzenlenip, üniversite öğrenci yurtlarında üreme sağlığı eğitimi, aile planlaması danışmanlık hizmeti, evlilik öncesi danışmanlık hizmeti, ilimize gelen mevsimlik tarım işçilerine danışmanlık hijyen ve enfeksiyonlar açısından eğitimler verildi. Yaklaşık 3 bin kişiye 2024 yılı içerisinde üreme sağlığı danışmanlık hizmeti sunuldu. Rahim içi araç takım-çıkım işlemleri birimimiz tarafında gerçekleştirildi.

Sigara ve tütünün zararlarından insanlarımızı korumak istiyoruz

2024 yılında 356’sı ilk başvuru olmak üzere toplamda 427 danışan sigara bırakma polikliniğimize başvurdu. Yapılan ilk görüşme ve muayene sonrasında kişiye özgü olarak tedavi yöntemi belirlendi. Başvuranların 364‘ü ilaç tedavisi ile 63‘ü ise psiko-sosyal danışmanlık tedavisi ile takip edildi. Polikliniğimizde ilaç tedavisi verdiğimiz ve geri dönüş alabildiğimiz danışanlarımızda sigarayı bırakma oranımız yüzde 50 iken, danışmanlık hizmetinde bu oran yüzde 80 olarak tespit edildi. Tütün kullanımı yapılan araştırmalarda yıllık ölümlerin yaklaşık 9 milyonu ile ilişkili bulunmuş olup önlenebilir ölüm nedenlerinin en başında yer alıyor. Bu yüzden önümüzdeki yıl başvuran sayımızı daha da artırmak sigara ve tütünün zararlarından insanlarımızı korumak istiyoruz. Daha sağlıklı bir hayat için bütün Erzincan halkımızı sunulan hizmetlerimizden faydalanabilmeleri için Sağlıklı Hayat Merkezi’ne bekliyoruz.” dedi.