Erzincan ve ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde denetimler yapıldı.

Erzincan ve ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde denetimler yapıldı.

Uyuşturucu kullanımının engellenmesine yönelik yapılan sokak, metruk bina ve yol uygulamalarında; 547 şahsın kimlik sorgulamaları yapılarak 243 araç kontrol edildi. Uygulamalar esnasında bir adet kurusıkı tabanca ele geçirilerek ilgili şahsa kabahatler kanunundan işlem yapıldı. Bir şahsın üzerinden 1,76 gr kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şahsa, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçu" suçundan işlem yapıldı.