Erzincan-Sivas karayolunda durdurulan araç ve otobüslerdeki yolcular emniyet kemeri hususunda trafik polislerince bilgilendirildi.

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Erzincan Emniyet Müdürlüğü Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında; trafik kazalarını en aza indirmek, emniyet kemeri kullanımı arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla; 630 araç sürücüsü ve 1280 yolcuya bilgi verilerek, “Emniyet kemeri sizi hayata bağlar” mottolu bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: iha