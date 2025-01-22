Erzincan-Sivas karayolunda durdurulan araç ve otobüslerdeki yolcular emniyet kemeri hususunda trafik polislerince bilgilendirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında; trafik kazalarını en aza indirmek, emniyet kemeri kullanımı arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla; 630 araç sürücüsü ve 1280 yolcuya bilgi verilerek, “Emniyet kemeri sizi hayata bağlar” mottolu bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi.