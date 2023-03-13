Deprem felaketi sonrası Gaziantep’in İslahiye ilçesine görevlendirilen Erzincan Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 100 polis nöbet değişimi sebebiyle, İslahiye’den ayrılmadan önce kaldıkları sınıfın öğrencilerine bıraktıkları not okuyanları duygulandırdı.

6 Şubat’ta tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından devletin tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte emniyet teşkilatları da asayiş hizmetleri ve yaraların sarılması için afet bölgesinde hareket ettiler. Daha önce yapılan görevlendirmelere ek olarak İl Emniyet Müdürlüğünce, deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirilmek üzere Gaziantep’in İslahiye ilçesine 100 polis takviye kuvvet olarak görevlendirildi. Görevlendirilen polisler nöbet değişimi sebebiyle, İslahiye’den ayrılmadan önce kaldıkları sınıfın öğrencilerine anlamlı bir not bıraktılar. Okuyanları duygulandıran notta ise şu ifadeler yer aldı:

“Çocuklar; Derslerinize çok çalışıp vatanımıza, milletimize yararlı bireyler olun. Öğretmenlerinizin sözünü iyi dinleyin. Onları örnek alın. Bizim size çok ihtiyacımız var. Bunun farkındalığı ile ahlaklı, çalışkan, iyi kalpli, yardımsever, dürüst insanlar olmaya gayret gösterin. Ne zaman ihtiyacınız olursa biz hep sizin yanınızdayız. Unutmayın!

Erzincan’da görev yapan polis ağabeyleriniz”