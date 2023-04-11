Erzincan Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178. yılı dolayısıyla "Doğuştan" rap klipi hazırlandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve kentteki genç müzisyenler, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178. yılı dolayısıyla klip hazırladı. Erzincanlı genç müzisyenler ile polis teşkilatında görevli personelce yazılıp birlikte seslendirilen "Doğuştan" adlı rap klipinde, kentteki emniyet birimlerinin görevleri sırasındaki görüntülere yer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Türk Polis Teşkilatımızın 178. Kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Erzincanlı genç müzisyenlerin desteğiyle hazırlamış olduğumuz ’Doğuştan’ isimli şarkımızı sizlerle paylaşmanın onuru, heyecanı ve mutluluğu ile gece gündüz demeden çalışan Türk Polis Teşkilatımızın varlığı daim olsun." ifadesi kullanıldı.