İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’un kentte göreve başlamasıyla birlikte başarılı çalışmalara imza atan Erzincan polisi, çeşitli suçlardan aranması olan 35 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’un kentte göreve başlamasıyla birlikte başarılı çalışmalara imza atan Erzincan polisi, çeşitli suçlardan aranması olan 35 şüpheliyi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 01 Aralık - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında aranan şahısların yakalamasına yönelik yapılan çalışmalar dahilinde; Kasten öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile 1 kişi, yağma suçundan 20 yıl ile 2 yıl 6 ay arasında aranmaları olan 5 kişi, hırsızlık suçundan 22 yıl ile 2 yıl 6 ay arasında aranmaları olan 6 kişi, diğer suçlardan 3 yıl 4 ay ile 3 gün arasında aranmaları olan 23 kişi olmak üzere toplamda 137 yıl 11 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 35 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.