Erzincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde bulunan mobilya deposunda çıkan yangında büyük maddi zarar meydana geldi.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde bulunan mobilya deposunda çıkan yangında büyük maddi zarar meydana geldi.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, OSB’de bulunan Ergan Şirketine ait depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın deponun tamamını sardı, alevler gökyüzüne yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken büyük maddi hasar oluştu. Yangına müdahale eden 1 itfaiye çalışanı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın mahallinde Erzincan Valisi Mehmet Makas ile Belediye Başkanı Bekir Aksun incelemelerde bulunup mülk sahibine geçmiş olsun dileklerinin ilettiler.

Erzincan Belediye Başkanı Aksun, yangında can kaybının olmamasının teselli olduğunu ifade ederek, “Büyük yangın şükür can kaybımız yok. Gerekli müdahaleyi itfaiye ekiplerimiz yapıyor. Maddi hasar var.” dedi.