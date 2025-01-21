Orman Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla başlatılan ve Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen 2025 Yılı Ocak Ayı Hizmet İçi Eğitim Programları, 6-16 Ocak tarihleri arasında tamamlandı.

Eğitim programları Erzurum, Erzincan, Refahiye, Kars, Sarıkamış, Oltu, Şenkaya, Ardahan, Ağrı ve Iğdır’daki toplam 10 İşletme Müdürlüğü’nde düzenlendi.

Erzincan Orman İşletme Şefliğinde düzenlenen hizmet içi eğitim programına orman mühendisleri, orman muhafaza memurları katıldı.

Eğitimler, sahadaki uygulamalarda önem arz eden konulara odaklanarak, başta işletme şefleri olmak üzere orman mühendisleri, orman muhafaza memurları ve teknik personelin bilgi ve becerilerini artırmayı hedefledi. İşletme Pazarlama, Orman Zararlıları ile Mücadele, İzin ve İrtifak, Ekosistem Hizmetleri, Orköy ve Mali İşler Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri gibi alanlarda kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitim programlarına; Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri ve Müdür Yardımcıları, İşletme/ATM Şefleri, Orman Mühendisleri, Orman Muhafaza Memurları ve diğer teknik personel katılım sağladı.