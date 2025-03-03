Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Erzincan Öğrenci Yurdu tarafından afet, farkındalık ve yangın eğitimi faaliyeti düzenlendi. Eğitim sosyal tesis konferans salonu ve kampüs alanında gerçekleştirildi. Öğrencilere ve yurt personeline afet bilinci kazandırmayı amaçlayan etkinlik, uzman ekiplerin katılımıyla hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Eğitim süreci, yurt eğitim sorumluları ve sivil savunma amirliği koordinasyonunda yürütüldü. İlk olarak AFAD ekipleri ile iletişime geçilerek destek sağlandı. Ardından, öğrenciler ve yurt personeline yönelik bilgilendirme yapıldı. Konferans salonunda AFAD ekipleri tarafından teorik bilgilendirme gerçekleştirilirken, kampüs alanında ise uygulamalı yangın söndürme eğitimi düzenlendi.

Eğitimde, öğrenciler ve yurt personelleri afet farkındalığı ve yangınla mücadele konusunda bilinç kazandıklarını ifade ettiler. Uygulamalı eğitim sayesinde yangın anında nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda daha güvenli hissettiklerini belirten katılımcılar, bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu kaydettiler.

Erzincan Öğrenci Yurdu’ndan yapılan açıklamada bu tür farkındalık eğitimlerinin afetlere karşı bilinç oluşturma ve muhtemel risklere karşı hazırlıklı olma açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Benzer eğitim faaliyetleri ile öğrencilerin güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalara devam edileceği belirtildi.