Son olarak İl Müftüsü Muharrem Gül personele hitap etti.

Akabinde ise Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrenciler için "seçmeli dersler" konusunda müftülük personeline bilgi paylaşımında bulunarak koordinasyon konusunda destek istedi.

Yine yeni Erzincan İl Müftü Yardımcılığı görevine başlayan Gökhan Badem, personel ile tanışma hitabında bulundu.

Gündemin değerlendirilmesinin ardından Erzurum İl Müftü Yardımcılığına tayin giden müftü yardımcısı İsmail Yılmaz, personel ile vedalaştı.

Terzibaba Camii İmam Hatibi Yunus Emre Kılıç’ın tilavet ettiği Kur’an-ı Kerim’in ardından, aylık mutat gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

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