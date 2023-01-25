Tarihi Erzincan Lisesi’nde 1963 mezunlarının açtığı müzede Okul Müdürü İbrahim Salar, sergilenen çeşitli eserlerin tarihini ve önemini anlattı.

Tarihi Erzincan Lisesi’nde 1963 mezunlarının açtığı müzede Okul Müdürü İbrahim Salar, sergilenen çeşitli eserlerin tarihini ve önemini anlattı.

Erzincan Lisesinde 1963 mezunları, okulda bulunan bir sınıfı müzeye dönüştürmüştü. Erzincan Lisesi ana bina içerisinde yer alan müzede hem okulun tarihi geçmişini, hem de geçmiş yıllardaki eğitim ve öğretimin nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler veriliyor. Oluşturulan müze, okulun tarihine de ışık tutuyor. Müze içerisinde eski yıllarda kullanılan ders araç gereçleri, öğrenci kayıt defterleri, Atatürk’ün piyanosu, Atatürk’ün vefat ettiği yılda yayınlanan gazetelerin orijinalleri, okulun geçmiş yıllarda kazandığı kupalar ve eskiye dayalı birçok eğitim materyalleri yer alıyor.

Erzincan Lisesi Müdürü İbrahim Salar geçmiş yıllara ait eserlerin sergilendiği müzede çeşitli eserleri anlatarak geçmişin geleceğe ışık tutacağını belirtti. Salar, “İl Eğitim Tarihi Müzesi okulumuzda bulunuyor. Burada bulunan bütün eserlerin tarihi geçmişi gelecek nesillerimize ışık tutuyor. Okulumuzun kuruluş tarihi 1948 olarak biliniyordu. Ancak elimize geçen bir Osmanlı Fermanı’nda 1907 yılında ilimize bir öğretmen ataması yapılmış. Erzincan Üniversitesi Tarih Bölümünde bulunan akademisyenlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Erzincan’da bir lise kültürünün 1905’de başladığı ortaya koyulmuştur. Bu, 1905 tarihinde başlayan lise kültürünün tam adı Erzincan Lisesi’dir.” dedi.

Atatürk albümü, 1950 yılından kalan bir piyano ve sayısı yaklaşık 500’ü bulan kitap, kupa, radyo yayın cihazı vb. gibi birçok eserin sergilendiği müze diğer okul öğretmenlerinin ve öğrencilerinin de ilgisini çekiyor.