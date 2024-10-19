Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilerek desteklenen ve Erzincan Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği’nce (MESAT) düzenlenecek olan “Erzincan Kısa Film Platformu” başlıyor.

19-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ve 5 gün sürecek Erzincan Kısa Film Platformunda, sinema ve dizi sektöründe isim yapmış oyuncu ve yönetmenler Erzincan’da seminer ve panele katılacaklar.

Daha önceki yıllarda, Uluslararası Kısa Film Festivallerinin düzenlendiği Erzincan’da bu sene yapılacak olan çalışmada, geçmiş festivallerin bir özetinin çıkarılması, Sinemada Yönetmen-Oyuncu iletişimi, Dijital dünyanın sinemaya etkisi, Dünyada Türk Sinemasının nasıl yol alması gerektiği ve seneye yapılması planlanan 6.Uluslararası Erzincan Kısa Film Festivali’ne nasıl hazırlık yapılacağı konularına değinilecek.

Çalışma kapsamında atölye çalışmaları, söyleşiler, kısa film gösterimleri, uzun metraj sinema filmi gösterimi ile filmin oyuncu ve yönetmenlerinin özellikle üniversite öğrencileriyle buluşturulması gibi çeşitli sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek.

Erzincan Kısa Film Platformu çalışması kapsamında panel ve seminer düzenleyecek yönetmenlerden Raşit Çelikezer ve Aclan Büyüktürkoğlu, oyunculardan Volkan Severcan, Suat Karausta, Serdar Yeğin, Hakan Boyav ve Mesut Yılmaz düzenleyecekleri panellerle sinema ve dizi sektörü hakkında bilgiler verecek.

Ayrıca, “Bildiğin Gibi Değil” isimli uzun metraj festival filmi de üniversitede hazırlanacak salonda öğrencilere izlettirilip ardından filmin yönetmeni Vuslat Saraçoğlu ve oyuncuları Serdar Orçin ve Can Ünlü ile söyleşi gerçekleştirilecek.