Kent tarımı uygulamasının hayata geçirilmesi amacıyla 3 yıllık eylem planı hazırlanırken aralarında Erzincan’ın da olduğu 14 ilde başlatılacak proje çerçevesinde destekler, krediler ve kurslar sunulması hedefleniyor.

Kent tarımı uygulamasının hayata geçirilmesi amacıyla 3 yıllık eylem planı hazırlanırken aralarında Erzincan’ın da olduğu 14 ilde başlatılacak proje çerçevesinde destekler, krediler ve kurslar sunulması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca "kent tarımı" modeliyle üretim ve tüketim merkezleri yakınlaştırılarak, şehirde yaşayanların taze ve ucuz sebzeye erişiminin sağlanması öngörülüyor. Lojistik maliyetlerinin ve karbon ayak izinin düşürülmesi, nakliye kayıplarının azaltılması ve istihdamın artırılması da hedefler arasında yer alıyor. Bu amaçla 3 yıllık "Kent Tarımı Eylem Planı" uygulamaya alınacak. Proje çerçevesinde üreticilere hibe tohum-fide, sera ve hayvancılık, makine ve ekipman, mesleki eğitim, sübvansiyonlu kredi gibi çeşitli alanlarda pek çok destek sağlanacak.

14 ilde başlatılacak eylem planı, 2023 yılında Ankara, İstanbul, İzmir, Erzincan, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova olmak üzere 14 ilde uygulanacak. Gelecek yılın uygulama sonuçlarına göre proje diğer illere de yaygınlaştırılacak.

Söz konusu 14 il dışında kalan illerde de Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projeleriyle üretim altyapısı kurulmaya başlandı. Bu manada, Denizli Sarayköy Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB, Ağrı Diyadin Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB (1. Etap), Aydın Efeler Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB, Samsun Bafra Sera TDİOSB, Zonguldak Çaycuma Sera TDİOSB’lerinin altyapısı tamamlanarak üretime geçilecek.

Aksaray Kargın, Çanakkale Ayvacık, İzmir Dikili, Kayseri Kocasinan, Kütahya Simav, Nevşehir-Kozaklı jeotermal kaynaklı sera TDİOSB’ler ile Adana Karataş ve Malatya Yazıhan sera TDİOSB’lerde altyapı inşaatlarına başlanacak.

Altyapı proje çalışmaları devam eden TDİOSB’ler

Bunların dışında Ankara, Balıkesir, Sakarya, Erzincan, Erzurum, Uşak, Afyonkarahisar, Manisa, Van, İstanbul, Tekirdağ ve jeotermal kaynak bulunan diğer illerde jeotermal kaynaklı sera TDİOSB kurulmasına yönelik yatırım analizi çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle hayata geçecek proje dolayısıyla Erzincan Milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ile Tarım Reformu Genel Müdürü Burhan Demirok’u ziyaret etti.

“Erzincan’da 92 dekar olan sera varlığının son 4 yılda 500 dekarı aştı”

Milletvekilleri, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile koordineli olarak hayata geçirilen projelerle Erzincan’da 92 dekar olan sera varlığının son 4 yılda 500 dekarı aştığını; kısa zaman içerisinde sera varlığının katlanarak artacağını kaydetti.