Erzincan şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Erzincan şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Erzincan kent merkezinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, vatandaşların yüzünü güldürdü. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde hafif, yüksek kesimlerde ise bir süre yoğun şekilde etkisini gösterdi. Kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Günü beyaz örtüyle karşılayan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizleyerek yola koyuldu. Kar yağışı şehirde kartpostallık manzaralar sundu. Bulutlu ve soğuk havanın ardından başlayan kar, aralıklarla şiddetini artırarak sürüyor.

‘Kar yağışı devam edecek’

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Erzurum’un kuzey kesimleri ile Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları ise, sıfırın altında olmak üzere Erzurum’da 4, Bayburt ve Ardahan’da 2, derece Erzincan’da ise 0 derece kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise, Erzincan’da 4, Erzurum’da 3, Bayburt’ta 2 ve sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da ise 4 derece olması öngörülüyor.