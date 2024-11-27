Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30 Ekim 2024 Çarşamba günü 9073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, yönetmelik hakkında açıklamalarda bulundu.

Dr. Tekin’in açıklaması şöyle:

“Halkımızın sağlık hizmetlerine daha kolay, hızlı ve etkin bir şekilde erişmesini sağlamak amacıyla Aile Hekimliği Yönetmeliği’nde önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu değişikliklerle, aile hekimliği sistemi güçlendirilmiş, vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmiştir.

Yeni düzenlemeler kapsamında koruyucu sağlık hizmetleri ön planda.

Yönetmelik değişikliğiyle, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması bu sayede halkımızın hastalıklardan korunması ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi hedeflenmektedir Vatandaşlarımızın sağlığını korumak, halk sağlığını korumak kapsamında yer alan düzenlemelerle aile hekimliklerimizde akılcı ilaç kullanımının teşvik edilmesi planlanmaktadır. Gereksiz antibiyotik ve ilaç kullanımı, küresel bir sağlık sorunu haline gelmiştir.

Akılcı ilaç kullanımı nedir?

Hastaların, tanısına göre en uygun ilacı en uygun doz ve sürede kullanmasıdır. Aile hekimlerimizin tanı ve tedavisine asla müdahale edilmemektedir. İlaç yazma özgürlüğünü de kısıtlanmamaktadır. Mevcut nüfusu ve ilaç kullanım durumuna göre, bir önceki döneme göre aynı oranı koruyan ya da daha düşük ilaç kullanımını sağlayan aile hekimlerimize, ilave teşvik ödemesi taahhüt etmektedir.

Aile hekimi biriminden alınan sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşıyor

Yeni düzenlemeyle hekim başına düşen hasta sayısı azalmakta vatandaşlarımıza aile hekimlikleri tarafından ayrılan muayene süreleri artmaktadır. Burada hekim-hasta ilişkisini güçlendiren ve vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunan bir uygulama hayata geçirilmektedir. Aile hekimlerimize kayıtlı nüfusun, bir önceki döneme göre hastaneye başvuru oranı düşmesi veya aynı kalması halinde aile hekimimize ilave teşvik ödemesi yapılmaktadır. Yeni yönetmelikle sağlık sistemi üzerindeki yükün doğru şekilde dağıtılması hedeflenmektedir.

Aile hekimlerimizin motivasyon ve memnuniyetlerini arttıracak şekilde yeni bir teşvik ödemesi hazırlanmıştır. İldeki tüm aile hekimlerinin hasta memnuniyet ortalaması üzerinde memnuniyet oranına sahip olan aile hekimlerimize aylık ilave teşvik ödemesi yapılmasının önünü açılmıştır.

Bu yeniliklerle birlikte, Bakanlığımız halk sağlığı alanında güçlü bir adım daha atılmış ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği garanti altına alınmıştır. Özellikle kronik hastaların ve 65 yaş üstü hastalarımızın etkin takibi ile hastalık yükünü azaltmayı ve halk sağlığını korumayı amaçlamaktadır.

Sağlıkta değer bazlı yaklaşımla aile hekimlerimizin başarı kriterini de net bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmelik değişikliği ile bugüne kadar aile hekimlerimizin aldıkları teşvik ödemelerine ilaveten yeni teşvik ödemeleri almalarına imkân sağlanmıştır.

Bu yeniliklerle birlikte, halk sağlığı alanında güçlü bir adım daha atılmış ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği garanti altına alınmıştır.

Yeni yönetmelik, aile hekimliği sisteminin temelini oluşturan “hizmette süreklilik, kalite ve güven” ilkelerine güç katacak düzenlemedir.”