Erzincan İl Özel İdaresi personeli Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı.

Erzincan Vali Yardımcısı / İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, genel sekreter yardımcıları, şube müdürleri ve personeller ile birlikte Türk Kızılay’ı Erzincan Kan Merkezi’nce İşletme Şefliği binası önünde düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılarak kan bağışında bulundu.

Mehmet Emre Canpolat, İl Özel İdaresi personellerine yaptıkları kan bağışı için teşekkür ederek sağlığı yerinde olan tüm vatandaşlara kan bağışı yapmaları için çağrıda bulundu.