Gümüşhane İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Vahap Yılmaz, Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü olarak atandı.

Gümüşhane İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Vahap Yılmaz, Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü olarak atandı.

Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü olarak atanan Vahap Yılmaz, bugün göreve başladı.

Bir süredir Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü görevini vekâleten yürüten Osman Sadık Mirasyedi ise Merkez İlçe Müdürü olarak görevini sürdürecek.

Erzincan’da göreve başlayan Vahap Yılmaz, vatandaşa hizmet noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.