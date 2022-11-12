Erzincan Müftüsü değişti. 12 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararına göre; Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır Uşak İl Müftüsü olarak atanırken, yerine İstanbul Ümraniye İlçe Müftüsü Muharrem Gül getirildi.

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır Uşak İl Müftüsü olarak atanırken yerine İstanbul Ümraniye İlçe Müftüsü Muharrem Gül getirildi.

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