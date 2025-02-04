Erzincan İl Genel Meclisi Şubat ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci’nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Faruk Günay ve il genel meclis üyeleri katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Faruk Günay meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulundu. Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci Kütük ve Günay’a katkılarından dolayı teşekkür ederek toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.