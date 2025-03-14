Erzincan’da il eğitim değerlendirme toplantısı Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında yapıldı.

Erzincan’da çeşitli temaslarda bulunan Bakan Tekin, Valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Tekin, Vali Hamza Aydoğdu ile makamında görüştükten sonra il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, yaklaşık bir buçuk yıldır yürüttüğü Millî Eğitim Bakanlığı döneminde sık sık il ziyaretleri yaptığını, illerde de çok kapsamlı bir şekilde eğitim ve öğretim durumlarını ele alan toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fiziki, teknik donanım ve insan kaynağı açısından illerde durum değerlendirmesi yaptıklarını, bu kapsamda da Erzincan’da bulunduklarını dile getiren Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir okulumuzda öğrenci ve öğretmen arkadaşlarla sohbet ettik. Sonra ardından Valiliğimize gelerek burada değerlendirme toplantımızı yaptık. Bugün henüz üniversitede lisans öğrencisiyken çok acı bir haber duymuştuk. Bir ramazan akşamı iftar ile teravih arasında 13 Mart 1992’de Erzincan’daki dostlarımızın bir felaket ile karşı karşıya kaldıklarını, deprem haberini duymuştuk. Bu vesileyle 6 Şubat’taki depremde hayatını kaybeden dostlarımız, yine 1992 Erzincan depreminde ve bütün felaketlerde kaybettiğimiz dostlarımız için Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah mekânları cennet olur."

"Yapı stokumuzun tamamı gözden geçirilmiş durumda"

Bina stoklarını ve okulları tepeden tırnağa yenilediklerini anlatan Bakan Tekin, "Bu anlamda iki şey yaptık: Mevcut bina stokumuzu elden geçirdik. Bunlardan bir kısmı depreme dayanıklı olmadıkları için veya ömürlerini tamamladıkları için yıkılıp yeniden yapılan dersliklerimiz oldu. Bir de hiç olmayan, yeni yaptığımız dersliklerimiz var. Bu kapsamda baktığımızda Erzincan’daki fiziki altyapı itibarıyla şu anda hâlihazırda kullanmakta olduğumuz yapı stokumuzun tamamı gözden geçirilmiş durumda. Depreme dayanıklılık açısından gerekli testler yapılmış ve bu anlamda sorunsuz bir ilimiz çok şükür. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Bu ziyaretle başka bir süreci daha başlattıklarını belirten Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Biz, geçtiğimiz yıl yaz aylarından itibaren öğrencilerimizin gerek dijital bağımlılıkları açısından gerekse hareketsizlikleri açısından okullarımızda geleneksel oyunların okul bahçesinde tekrar oynanması için bir süreç başlatmıştık. Okul bahçelerimizi, geleneksel çocuk oyunlarının oynandığı alanlara dönüştürmek için bir süreç başlatmıştık. Bu vesile ile çocuklarımızın gündelik hayattaki aktivitelerinin oranını artırmak için bir çaba başlatmıştık. İşte cep telefonlarının yasaklanması, okul içinde kullanılmamasından tutun okul bahçelerinde bu şekilde dizayn edilmesine kadar bütün çabalarımız bu yöndeydi. Bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığımızla koordineli bir biçimde uygun olan okullarımızın bahçelerinde spor salonlarındaki eksikliklerin giderilmesini sağladık. Yani fiziki altyapı ihtiyaçlarımızı giderdik. Artık bu tür ihtiyaçları da giderecek bir süreci başlatalım dedik."

Yeni projeyi Erzincan’dan başlatacaklarını aktaran Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz uygun okulları burada tespit edecek biz de spor salonları ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Çocuklarımızın karda, kışta, yağmurda burada oyun oynayacakları, spor yapabilecekleri; sportif aktiviteleri yapabilecekleri alanları ve belki bu spor salonlarını aynı zamanda çok amaçlı olarak dizayn edebilecekleri bir projenin okul bahçelerinde yapılmasını sağlarsak diğer sanatsal etkinlikleri de yapabilecekleri alanlar olur. İnşallah, biz bu eksiklikleri giderecek projenin başlangıç noktası olan bugün itibarıyla Erzincan’da Valiliğimiz ve Milli Eğitim Müdürümüzün tespitleri ile bu süreci buradan başlatmış olacağız."

Bakan Tekin, daha sonra Belediye Başkanlığını ve esnafı ziyaret etti.