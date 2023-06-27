Erzincan’da bayram öncesi genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla il merkezi ve 8 ilçede 70 ekip ve 350 personelin katılımı ile umuma açık eğlence ve iş yerlerinde kıraathanelerde, kafelerde, parklarda, yol uygulaması noktalarında uygulama gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen uygulamada; 4530 şahıs, 350 araç, 260 umuma açık iş yeri, 22 park ve 8 ayrı noktada yol uygulaması şeklinde kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı. 28 şahsa kapalı alanda sigara tüketmekten, 2 işyerine canlı müzik için gerekli belgelerin olmaması ve kapalı alanda sigara içilmesine izin verilmesi, 3 iş yerine ruhsatı olmaması, 10 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesine izin verilmesi olmak üzere toplam 15 işyeri hakkında belirtilen konularda gerekli işlemler yapıldı.