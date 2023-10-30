Sivas’ta yapılan Badminton Büyükler Türkiye Şampiyonasında Erzincan en başarılı iler arasında yerini aldı.

Şampiyonayla ilgili bilgi veren Erzincanlı Milli takım antrenörlerinden Murad Sönmez, “Sivas ilinde 25-29 Ekim tarihlerinde yapılan Büyükler Badminton Türkiye Şampiyonasında Erzincan 5 kategorinin ikisinde 1.ci, ikisinde 2.ci. 3 kategoride de üçüncülüğü alarak en çok madalya kazanan il oldu. Kulüp sıralamasında 286 kulüp içinde Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü ve Telekom Spor Kulüpleri aynı puanları almışlardır ve Erzincan’ın iki kulübü birden Türkiye ikincisi olmuşlardır.” dedi.