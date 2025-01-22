Erzincan polisi, 10 önemli suç türünde yüzde 100 aydınlatma oranı ile Türkiye 1. oldu.

Erzincan Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, “Asayiş Daire Başkanlığı tarafından açıklanan 2024 verilerine göre il genelinde meydana gelen asayiş olaylarının aydınlatılmasında kişilere karşı işlenen kasten yaralama, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, konut dokunulmazlığının ihlali, tehdit ve hakaret gibi 10 önemli suç türünde Erzincan ilimiz yüzde 100 aydınlatma oranı ile Türkiye 1. olmuştur.” dedi.

Emniyet Müdürü Baybaba, ülke genelinde meydana tüm asayiş suçlarında aydınlatma oranı yüzde 94,9 iken Erzincan’ın tüm asayiş suçlarında aydınlatma oranının yüzde 99,7 olarak açıklandığını kaydederek, “İlimiz tüm asayiş suçlarında Türkiye’de aydınlatma oranı sıralamasında 2. olmuştur.

2023 yılında Erzincan ilimiz tüm asayiş suçlarında yüzde 99,4 aydınlatma oranı ile Türkiye’de 5. sırada yer almaktayken; 2024 yılını aydınlatma oranı yüzde 99,7 ye çıkarılarak olarak Türkiye’de 2. sıraya yükselmiştir.

2024 yılı içerisinde kişilere karşı ve malvarlığına karşı işlenen önemli suçlar arasında yer alan; Kasten öldürme, kapkaç, yankesicilik suçları ilimizde meydana gelmemiştir.

2025 yılında da Erzincan halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz gece gündüz demeden aralıksız devam edecektir.” diye konuştu.