Erzincan emniyetinde bir üst rütbeye terfi eden 33 polis yeni rütbelerini taktı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Polisevi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek ve Merkez Değerlendirme Kurulu kararı ile bir üst rütbeye terfi eden 33 polis yeni rütbelerini taktı.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt rütbe terfi töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün burada mutlu bir anı paylaşıyoruz. Zira terfiler meslek hayatımızda bizleri motive eden, çalışma aşkımızı perçinleyen imkânlardır. Her terfi aynı zamanda yeni görev ve sorumluluklar anlamına geliyor. Bu bir anlamda personelin cesaretlendirilmesi, iş bölümü, yeni teşkilatlanma, kurum içi disiplinin sağlanması ve bu teşkilatın büyük güçlük ve fedakârlıklar ile yürütülen bir teşkilat olduğunu göz önüne aldığımızda geleceğe daha iyi hazırlanmasında en önemli uygulamadan bir tanesi olduğunu biliyoruz. Bu görevi yerine getirirken ailemizden, özel hayatımızdan birçok fedakârlık yapmaktayız. Bizlere başarılı çalışma ortamı sağlayan ailelerimize, eşlerimize, bizlere verdikleri destek ve güvenden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.

Bilmenizi isterim ki rütbe demek sorumluluk demektir. Her rütbe yükselişi vatandaşımıza, milletimize ve ülkemize karşı olan sorumluluğumuzda artışlar meydana getirmektedir. Asayişin, düzenin ve adaletin sağlanması için gündüzünü gecesine katarak çalışıp, bir üst rütbeye terfi eden emniyet müdürü, emniyet amiri ve komiser arkadaşlarımı tebrik ediyorum, Allah hayırlı etsin. Tayin olan arkadaşlara da yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Arkadaşlarımızın bu yeni rütbeleriyle de başarılı hizmetler yapacaklarına inanıyorum. Aileleriyle ve çocuklarıyla hayırlı uzun ömürler diliyorum” dedi.

Rütbe terfi programı, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve müdür yardımcıları tarafından bir üst rütbeyi takmaya hak kazanan personellere rütbelerinin takılması ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.