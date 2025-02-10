Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin de katılımıyla bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Şehit Jandarma Komando Er Göksel Özdemir Ortaokulu ve Şehit Polis Salih Zengin Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ziyaret edildi.

Ziyarette öğretmen ve öğrenciler "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Güvenli İnternet Kullanımı ve Trafik Güvenliği" konularında bilgilendirildi.

Gerçekleştirilen etkinlikte, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba’nın velilere tavsiye mektubu ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait sosyal medya tanıtım broşürü dağıtıldı.