Erzincan Emniyet Müdürlüğü araç filosuna aldığı 40 yeni araçları düzenlediği törenle tanıttı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü araç filosunu genişleterek 40 yeni araç aldı. Emniyetin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere 40 adet yeni polis aracı, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde görücüye çıktı. Alınan araçlar başta şehrin asayişi olmak üzere, trafik ve sosyal olaylarda kullanılacak. Önce kullanılan ve eskiyen araçlar yerine alınan sıfır araçlar şehrin güvenliğinden sorumlu emniyet personelinin gücüne güç katacak. Göreve geldiği günden bu güne polisi kentte görünür kılmak için gayret sarf eden İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan’ın huzur ve güvenliğini sağlamak, suçu önleme ve suçlularla mücadele, işlenen suçu aydınlatmak için elde ki imkânları en iyi seviyeye çıkarmanın öncelikli hedeflerinden olduğunu söyledi.

Bu çerçevede emniyete kazandırılan yeni araçlar İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törenle polislere teslim edildi. Düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’un yanı sıra emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri, komiserler ve polis memurları katıldı.

Törende konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, polisi kentte görünür kılmanın suçu azalttığını ve aranan şahısların daha çabuk yakalandığını ifade ederek, emniyete kazandırılan yeni araçların. güçlerine güç kattığını belirtti. Kurt, konuşmasında şunları söyledi:

“Can Erzincan’ımızın güvenliği ve asayişini sağlamak için üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirme gayesiyle, birikimini, tecrübesini, donanımını ve kabiliyetini suç ve suçlularla mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürmekteyiz. Bunun için sürekli kendimizi yenilemekte, dinamik kadromuzla projeler üretmekte, suç ve suçluyla etkin mücadele etmekteyiz.

Hem suçu önleme ve suçlularla mücadele, hem de işlenen suçu aydınlatmak için elimizde ki imkânları en iyi seviyeye getirerek, Erzincan’ımızın huzur ve güvenliğini sağlamak en temel gayemizdir.

Bu çerçevede; 2016 - 2021 yılları arasında, yani 5 yıllık dönemde İl Emniyet Müdürlüğümüze 17 yeni araç katılmış iken 2021 Temmuz ayında göreve geldikten sonra ise; yoğun çabalarımız ve uğraşlarımız sonucunda filomuza 40 yeni araç daha ekleyerek Erzincan emniyetinin gücüne güç kattık. Ayrıca önümüzdeki 1-2 ay içerisinde 12 yeni araç kuvvemize katılacaktır.

Kuvvemize katılan araçlar sayesinde, bölgede görev ifa eden resmi ekip sayımız 4 iken şu anda bölgede görev ifa eden resmi ekip sayımız 22 ye çıkmış, sivil ekip sayımız ise 9 dan 20 ye çıkarak polisimizin şehirdeki görünürlüğünün artığından dolayı suç oranında önemli azalmalar olmuştur.

Buna bağlı olarak:

Evden hırsızlık olaylarında, 2021 yılına göre 2022 yılında yüzde 14,5 düşüş sağlanmıştır. İşyerinden hırsızlık olaylarında ise 2021 yılına göre 2022 yılında yüzde 17,4 düşüş sağlanmıştır.

Sorgulanan şahıs sayılarında 2021 yılına göre yüzde 173 artış, sorgulanan araç sayısında ise 2021 yılına göre yüzde 84 artış sağlanmıştır. Bu artış sayesinde ise ilimizde 2021 yılında il geneli aranması olup yakalanan şahıs sayısı 236 iken, 2022 yılında bu sayı 346, 2023 ilk 6 ayında ise bu sayı 311 olmuştur.

Olay aydınlatmada ise 2022 yılında Evden hırsızlık olaylarında aydınlatmamız yüzde 97,1 ile Türkiye Geneli 11. Sırada bulunmaktayız. 2021 Yılında ise ülke sıralamasında ki yerimiz 77’dir.

Yine 2022 yılında İşyerinde Hırsızlık suçunda aydınlatma oranımız yüzde 100 ile Türkiye genelinde 1. Sırada bulunmaktayız. 2021 yılında ise ülke sıralamasında ki yerimiz 72’dir.

2021 yılında göreve geldiğimizde, 40 aracımızda GPS varken, bugün itibariyle 155 aracımıza GPS bağlattırdık. Bu GPS ve araç sayımızda ki artış sayesinde, olaylara müdahale, yani ihbarlara intikal zamanımız, 2021 yılında bu süre tutulmaz iken, 2022 yılında 7 dakikaya, şu an ise 4 dakikaya düşürdük.

Bu vesileyle hizmete aldığımız araçların Erzincan Emniyet Müdürlüğümüze, Can Erzincan’ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyor, mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.”