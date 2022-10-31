Erzincan Valisi Mehmet Makas, milletvekilleri ve kamu kurum müdürleri Zara’ya giderek Emniyet Müdürü Kenan Kurt’a taziye ziyaretinde bulundu.

Motosiklet tutkunları 3 bin rakımda adrenaline doydu

Motosiklet tutkunları 3 bin rakımda adrenaline doydu

Emniyet Müdürü Kenan Kurt’un, 1984-1999 yılları arasında (3 dönem) Sivas ili Zara Belediye Başkanlığı görevini yürüten babası Aydın Kurt, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Aydın Kurt’un cenazesi Zara’da Mehmet Akif Ersoy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

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