Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Tiyatro Yarışması Türkiye finalinde, Erzincan Gençlik Merkezi tiyatro ekibi ‘Çaresizlik’ oyunuyla Türkiye üçüncüsü oldu.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ndan kasım ayında 24 bin 516 yolcu faydalandı Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ndan kasım ayında 24 bin 516 yolcu faydalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Tiyatro Yarışması Türkiye finalinde, Erzincan Gençlik Merkezi tiyatro ekibi ‘Çaresizlik’ oyunuyla Türkiye üçüncüsü oldu.

Ankara’da düzenlenen Gençler Arası Tiyatro Yarışması Türkiye finalinde, Erzincan Gençlik Merkezi tiyatro ekibi ‘Çaresizlik’ oyunuyla Türkiye üçüncüsü oldu. Yarışmanın finalinde ayrıca Erzincan Gençlik Merkezi ekibinden Maide Akyol ey iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülürken, Oğuz Alpaslan ise en iyi senaryo ödülünü kazandı.