56. Bölge Erzincan Eczacı Odası Başkanı Uzm. Ecz. Burak Sarıkaya, vitamin ve mineral takviyelerinin üretim ve satış süreçlerinde yaşananların halk sağlığı üzerindeki risklerine dikkat çekti.

Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Sarıkaya şu ifadelere yer verdi:

“Son yıllarda vitamin ve mineral takviyelerinin kullanımındaki artış, toplum sağlığını doğrudan etkileyen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu ürünlerin denetimsiz bir şekilde, eczane dışı her platformda ve kolayca erişilebilir olması, halk sağlığı açısından ciddi riskler doğurmaktadır.

Sağlığımızın korunmasında hayati rol oynayan bu takviyeler, ancak doğru dozda ve güvenilir kaynaklardan temin edildiğinde fayda sağlamaktadır. Kontrolsüz üretim ve satış, bu faydayı tehlikeye dönüştürebilmektedir.

Halk sağlığı önceliğimizdir.

Vitamin ve mineral takviyelerinin yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve GMP (İyi Üretim Uygulamaları) standartlarına uygun olarak üretilmiş olması gerekmektedir. Bu süreç, ürünlerin etkinlik, kalite ve güvenlik açısından uluslararası standartlara uygun olmasını sağlamaktadır.

Vitamin ve mineral takviyeleri, ilaç statüsüne yakın etkilere sahip ürünlerdir. Ancak, bu ürünlerin Sağlık Bakanlığı’nın sıkı denetimi dışında üretilip piyasaya sunulması, bilimsellikten ve güvenilirlikten uzak, etkisiz ya da zararlı ürünlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Halkımızın güvenli ve etkili ürünlere erişimi için bu ürünlerin yalnızca Sağlık Bakanlığı ruhsatıyla üretilmesi ve eczane kanalıyla satılması gerekmektedir.

Eczaneler, güvenin adresidir.

Eczacılar, halk sağlığını koruma görevini üstlenmiş, ilaca dair bilimsel bilgiye sahip sağlık profesyonelleridir. Vitamin ve mineral takviyelerinin yalnızca eczanelerden satışa sunulması, doğru bilgilendirme ve uygun kullanım konusunda danışmanlık sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Eczane dışındaki platformlardan temin edilen bu ürünlerin güvenilirliği şüpheli olup, halk sağlığı üzerinde geri döndürülemez sorunlar oluşturabilir.

Yasal düzenlemeler kaçınılmazdır.

Sonuç olarak, vitamin ve mineral takviyelerinin sadece Sağlık Bakanlığı ruhsatıyla üretilmesi ve eczanelerden satılması, toplum sağlığının korunması için vazgeçilmez bir adımdır.

Eczacıların çağrısı

Sağlığınızı güvence altına almak, doğru bilgilendirme ve etkili ürünlere ulaşmak için eczanelerinizi tercih ediniz.”