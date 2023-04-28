Türkiye’yi alarma geçiren ve birçok ilde görülen şap hastalığı nedeniyle Erzincan’da kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı.

SAT-2 serotipi şap hastalığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Erzincan’da kapatılan canlı hayvan pazarı bugün itibariyle yeniden açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 25 Nisan tarihli yapmış olduğu Şap Hastalığı ile Mücadele Toplantısı sonrasında hayvan hareketleri kısıtlamalarının kaldırılmasına karar verilmesinin ardından kısıtlanan hayvan hareketleri son bulurken canlı hayvan pazarında yoğunluk oluştu.

‘AK Parti heyetinden canlı hayvan pazarına ziyaret’

Sabahın ilk ışıklarında hayvan pazarını ziyaret eden ve üreticiler ile bir araya gelen AK Parti Erzincan Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Süleyman Karaman açıklamalarda bulundu.

Karaman, hayvan pazarında yaptığı açıklamasında, “Yaklaşık 3 aydır SAT-2 serotipi şap hastalığı dolayısıyla kapalı olan hayvan pazarı gerçekleştirdiğimiz yoğun görüşmeler neticesinde tüm ülke genelinde bugün itibariyle açıldı. Hafta içi olmasına rağmen cuma günü itibariyle açıldı. Burada bulanan üretici arkadaşlarımızın ihtiyaçları olmasından dolayı hayvan pazarının açılması için çok çaba gösterdik ve bugün itibariyle açıldı. Allah tüm üreticilerimize bol kazançlar versin. Ülkemizde şap hastalığı uzun süre devam etti. Şuan Allah’a şükür hastalık kalmadı. Erzincan’da da yaklaşık yüzde 80 hayvanlarımız aşılandı. Geri kalanın aşılanması devam ediyor. İnşallah tamamen bu hastalık illetinden de kurtulacağız. İnşallah hayvan pazarımızda hareketlilik ve üreticilerimizin de daha fazla kazanmalarını istiyoruz.

AK Parti hükümetimiz hayvancılığa büyük destek veriyor ve vermeye de devam ediyor. Bundan sonra da destekler büyüyerek devam edecek. Çiftçilerimizin dün itibariyle açıklanan su parasının yüzde 50’sini devletimiz ödeyecek. Böylece daha verimli tarım yapılacak. Erzincan’da biliyorsunuz tarıma dayalı hayvancılık ile birlikte sanayimizde gelişiyor. Daha fazla gelişmesi içinde her türlü gayreti göstereceğiz” dedi.