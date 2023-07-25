Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2018’den bu yana verilen “Engelsiz Üniversite Ödülleri”ni bu yıl almaya hak kazanan üniversiteleri açıkladı. 97 üniversiteden toplam bin 91 başvurunun yapıldığı “YÖK 2023 Yılı Engelsiz Üniversiteler Ödülleri”nde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Turuncu Bayrak ve Yeşil Bayrak ödüllerine değer görüldü.

2023 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların tespiti ile yapılan değerlendirme sonucunda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu olmak üzere üç birimde Mekânda Erişebilirlik (Turuncu Bayrak) ödülüne layık görülürken, Eğitim Fakültesi Eğitimde Erişebilirlik (Yeşil Bayrak) ödülünü almaya hak kazandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Akın Levent, engelsiz üniversite çalışmaları sonucunda alınan bu ödül ile mutluluk ve gururu birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Üniversite yerleşkelerinde, yapısal erişilebilirlik olanaklarının yanında, eğitim ve sosyo-kültürel faaliyetlere de erişilebilirliğin artırılması için çalışmalara devam edileceğini belirten Rektör Levent, “Bundan sonra da aynı anlayışımızı üniversitenin tüm birimlerinde uygulamaya çalışacağız. Ödülleri kazanmamızda emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.