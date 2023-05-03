Erzincan Barosunun idari binası tadilattan geçirilerek yeni görünümüne kavuştu.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, baronun 50. yılına özel idari binada yenileme çalışması yaptırdıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“50. yılımıza özel, mesleğimize ve meslektaşlarımıza yakışır şekilde idari binamızı yeniledik. Meslektaşlarımıza hayırlı olsun. Yenileme çalışmaları dahilinde neler yaptık. 525 m2 kullanım alanına sahip hizmet binamızın tümü, gerekli tamir ve tadilat işlemi yapıldıktan sonra boyanmıştır. Başkanlık makamı bekleme kısmında bulunan tuğla desenli strafor köpük duvar kaplama değiştirilmiştir. Çok amaçlı salonumuzdaki duvar kayıtları sökülerek kolonlara tuğla desenli köpük kaplama yapılmıştır. Toplantı salonunda bulunan askılık ve mutfak alanı olarak kullanılan yer lambiri ile kaplanarak görsel uyum sağlanmıştır. Toplantı salonumuzda bulunan kürsü, küçültülüp 50 cm yükseltilerek görüş açışı iyileştirilmiştir. Adli yardım odamızda tuğla desenli duvar kaplama sökülerek tüm oda duvar kağıdı ile kaplanmış, kapıların tamir işlemleri yapılmış; oda dekorunda değişiklik yapılarak ferah bir çalışma ortamı oluşturulmuştur. 50. yılımıza özel logo ve reklam çalışması yapılmış olup çok amaçlı salon ve adli yardım odasındaki yazılar yenilenmiştir. Elektrik ve internet kablo hatları yenilenmiş, ortak merkezde toplananmış, balık sırtı kablo kanalı oluşturulmuş; tüm prizler değiştirilmiştir. Bilgisayarların bakım ve güncellemesi yapılmış, 1 yıllık antivirüs programı yüklenmiştir. Çok amaçlı salonumuzun kapasitesi 35 kişi artırılmıştır. Şunu da belirtmemizde fayda var; yenileme çalışmaları çerçevesinde bütçemizden kaynak aktarımı yapılmamıştır.

Erzincan Barosu, düne nazaran gerek şehrimizde gerekse Türkiye çapında tanınma ve yüksek saygınlığa ulaşmış, her noktada temsil edilen, proje üreten, farkındalık yaratan; sosyal sorumluluk işlerinin içinde yer alan, mali yapısı daha güçlü, aktifleri artmış ve daha katılımcı kamu meslek kuruluşu haline gelmiştir. Mesleğimizin hak ettiği en üst seviyedeki değeri sağlamak için tüm mesaimizle çalışmaktayız.”