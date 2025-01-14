Erzincan Barosu tarafından üye avukatların katılımları ile kurulan tiyatro kulübü çalışmalarını sürdürüyor.

5 Nisan Avukatlar günü için düzenleyecekleri tiyatro öncesinde alanında uzman hocalar tarafından eğitim alan ve çalışmalarını sürdüren Erzincan Barosu üye avukatlardan oluşan tiyatro kulübü üyeleri avukatlar yaptıkları çalışmalarda profesyonelleri aratmıyorlar.

Yeni kurulan ve çalışmalara başlayan Erzincan Barosu Tiyatro Kulübü üyeleri haftanın belirli günlerinde Erzincan Barosunda bir araya gelerek eğitmenleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyorlar.

Erzincan Barosu başkanı Av. Emre Bölükbaşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Birçok sosyal faaliyetleri olduğunu bunlardan sadece birinin de üye avukatlarla birlikte kurdukları tiyatro kulübü olduğunu belirterek; “Avukat arkadaşlardan gelen talep üzerine tiyatro kulübümüzü kurduk. İnşallah 5 Nisan Avukatlar gününe kadar sürpriz olarak hazırladığımız tiyatro gösterisi için çalışmalarımız devam ediyor. Meslektaşlarım bu konuyu çok ciddiye alıyorlar ve oldukça istekli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Ayrıca bir de Baro Lig oluşturduk. İnşallah onunda finalini önümüzdeki hafta sonu yapacağız” dedi.

Kurdukları tiyatro kulübü ile belirli günlerde bir araya geldiklerini ve alanında uzman olan öğreticilerden aldıkları eğitimlerle hazırlandıklarını belirten avukatlar; “Tiyatro izlediklerini fakat kendilerinin ilk kez böyle bir etkinlik içerisinde olacaklarını söylediler. Avukatlar, henüz konuşma ve yürüyüş derslerini alıyoruz. Eğitmenlerimiz çok iyi onlarla birlikte inşallah 5 Nisan tarihine kadar hazır bir şeklide oyunumuzu sergileyecek duruma geleceğiz” diyerek istekli olduklarını vurguladılar.