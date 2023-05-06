Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 13 Şubat Gençlik Merkezi’nde E-Spor Atölyesi gençlerin hizmetine sunuldu.

Erzincan 13 Şubat Gençlik Merkezinde kurulan E-Spor Atölyesi Valorant Turnuvası düzenlenerek gençlerin yoğun katılımıyla hizmete açıldı. E-Spor Atölyesi açılışı AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Burhan Çakır, AK Parti Erzincan Milletvekili Adayı Mehmet Cavit Şireci, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından gerçekleştirildi. E-Spor Atölyesi’nin ve düzenlenen turnuvanın öncesinde gençlere hitap eden Karaman, “Yeni nesil bir spor branşı olan E-Spor, gençlerimizin bilgi ve teknolojilerin kullanımı ile zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirdiği bir faaliyet alanıdır. Erzincan’da yaşayan çocuklarımız ve gençlerimiz ortaya koyduğumuz projelerle, büyük hedeflere, büyük ideallere ve büyük hayallere hep birlikte koşuyorlar. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu’nda kurulan İnovasyon Temalı On Üç Şubat Gençlik Merkezi’nde E-Spor Atölyesi ile Erzincan’da artık E-Spor’da yerini aldı. Bugün hizmete açtığımız E-Spor Atölyemizin ve gerçekleştirilecek olan Valorant Turnuvasının hayırlı uğurlu olmasını diliyor turnuvaya katılan gençlerimize başarılar diliyorum.” dedi.

Milletvekili Çakır ise konuşmasında, “Değişen ve dönüşen dünyada, klasik eğitim yöntemleri dışında yeni güncel eğitim teknolojilerini yakalamaya çalışan toplumlar avantajlı duruma geçiyor. Bu yatırım çocukların ve gençlerin dünyasını yakalamak adına çok önemli ve çok anlamlı bir çalışma oldu. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bu projeyi hayata geçirdiler, yine çok iyi bir organizasyon ortaya koydular. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Gençlerin dijital dünyada ilgi ve yeteneklerine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten AK Parti Erzincan Milletvekili Adayı Mehmet Cavit Şireci ise konuşmasında, “Dünyada her şey dijital sistem üzerinden yürütülüyor. Gençlerimizin içindeki cevheri çıkarıp parlatmamız gerekiyor. İşte bu tesis te bu amaçla hayata geçen yatırımlardan sadece biri. Çok şükür gençlerimizin bu noktada hevesleri, yetenekleri var. Bizim de yatırımlarımız ve gelişmelerimiz var.” dedi.

Konuşmaların ardından turnuvanın fikstür çekimi yapılarak Valorant Turnuvası başlatıldı. E-Spor Atölyesinde E-Spor eğitimlerinin yanında, turnuvalar düzenlenecek ve yeni E-Spor eğitmenleri yetiştirilerek daha çok gencin yararlanması sağlanacak.