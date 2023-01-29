Yangında herhangi bir maddi hasar oluşmadı.

Erzincanın Karakaya Çermik arazisinde akşam saatlerinde kuru otlar tutuştu. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Son yılların en sıcak kış ayını geçiren Erzincan’da vatandaş şaşkın

Son yılların en sıcak kış ayını geçiren Erzincan’da vatandaş şaşkın

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.