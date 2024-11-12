Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iller arası 2024 yılı 3. çeyrek performans değerlendirmesine göre Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz Türkiye birincisi oldu.

Alan taraması, danışmalık, eğitimler, ölçme değerlendirme, personel etkinliği, psikososyal destek (PSD) ve Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) adlarında 7 başlık altında yer alan 28 gösterge aracılığıyla 100 puan üzerinden Bakanlıkça yapılan il bazlı değerlendirme sonucuna göre Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Türkiye 1.cisi oldu.

Vali Hamza Aydoğdu, İl Müdürü Serdar Demirci’ye ve elde edilen bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.