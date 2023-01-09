Erzincan’da 2022 yılı içerisinde meydana gelen bin 797 trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybederken yaralanan bin 396 kişi

Erzincan’da 2022 yılı içerisinde meydana gelen bin 797 trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybederken yaralanan bin 396 kişi

hastanelere kaldırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Erzincan’da 2022 yılında bin 797 trafik kazası meydana geldi. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen trafik kazalarında bin 396 kişi yaralanırken, 13 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 801’i ölümlü/yaralanmalı olurken, 996’sı ise maddi hasarlı oldu.

Öte yandan ülke genelinde meydana gelen 485 bin 48 trafik kazasında 2 bin 282 kişi hayatını kaybetti, 291 bin 151 kişi de kazaları yaralı olarak atlattı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ’dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.