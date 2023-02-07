Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremin ardından Erzincan’da deprem bölgesine yönelik çeşitli yardım faaliyetleri düzenleniyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremin ardından Erzincan’da deprem bölgesine yönelik çeşitli yardım faaliyetleri düzenleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından afet bölgelerine iletilmek üzere yardım kampanyası başlatıldı. Erzincan 13 Şubat Gençlik Merkezi organizasyonuyla ısıtıcı, yorgan, battaniye, kışlık kıyafet, kuru bakliyat gibi malzemeleri içeren yardım kampanyası başlatıldı. 13 Şubat Şehir Stadyumunda bulunan 13 Şubat Gençlik Merkezinde toplanan 3 kamyon dolusu yardım, afet bölgelerine gönderilmek üzere Kızılay Erzincan Şubesine teslim edildi.