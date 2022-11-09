Hatay’ın Erzin ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi’nin temeli törenle atıldı.

Hatay’ın Erzin ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi’nin temeli törenle atıldı.

Hürriyet Mahallesi Hanifi Soylu Bulvarı üzerindeki 71 iş yerinin yapılacağı sanayi sitesinin temel atma töreni Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın katılımı ile gerçekleşti.

Programın açılış konuşmasını yapan Küçük Sanayi Sitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İrfan Bila, 1980 yılında yapılan iş yerlerinin artık yıkılmaya yüz tuttuğunu belirterek, “40 yılı aşkın zaman içerisinde bu işyerleri kullanılamaz hale geldi. Bu zaman içerisinde yeni sanayi sitesi için defalarca girişimde bulunduk, fakat bir türlü bir adım ileriye gidememiştik. Bir önceki Belediye Başkanımız Kasım Şimşek’in girişimleriyle yeni bir atılım yaptık ve şimdiki Belediye Başkanımız Ökkeş Elmasoğlu’nun uzun uğraşları sayesinde bu hale getirdik. Bölge milletvekillerimizin yanında bakanımızın da hakkını yememek gerek, onların da çok büyük katkıları oldu” dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan’da 71 adet iş yeri yapılacağını belirterek, “Bugün burada temelini atacağımız Küçük Sanayi Sitesi Erzin’e sanayi esnafımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualarla temel atma töreni gerçekleşti.