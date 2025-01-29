Hatay’ın Erzin ilçesine inşa edilen devlet hastanesi hasta kabulüne başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Hatay’da sağlık alt yapısı da güçlendirilmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Erzin ilçesine inşa edilen devlet hastanesi hasta kabulüne başladı. Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, tüm birimleriyle hasta kabulüne başlayarak vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Erzin Devlet Hastanesi’ni yeni hizmet binasında ziyaret etti. Kaymakam Özaydın, hastane başhekime ve hastane personellerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.