Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, son dönemde belediye aleyhine algı oluşturulmak istendiğini belirterek, "Bu memleketin menfaatine yönelik yapılan saldırılara karşı büyük mücadele veriyoruz" dedi.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, son dönemde belediye aleyhine algı oluşturulmak istendiğini belirterek, "Bu memleketin menfaatine yönelik yapılan saldırılara karşı büyük mücadele veriyoruz" dedi.

Başkan Eryılmaz, 75 yıl önce kurulan 130 bin nüfuslu bir turizm ilçesi olan Samandağ’ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, "Maalesef her ilçede olduğu gibi bir takım rant grupları da oluşmuş. Bunlara dokunduğunuz anda hemen kıyameti koparıyorlar. Üzülerek söylüyorum ki bazen yerel basından, bazen ulusal basından bazı şahıslarla irtibata geçerek menfaat karşılığında mı başka bir şey karşılığında mı bilmiyorum, yıpratma politikaları ve sindirme politikaları uyguluyorlar, manipülasyon yapıyorlar, olumsuz bir algı oluşturmaya çalışıyorlar, kötü göstermeye çalışıyorlar. Ancak neticede belediyeler resmi birer kurumlardır. Bizim kanuna aykırı bir işlem yapma gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz. Zaten periyodik olarak 2-3 ayda bir müfettişler geliyor, denetimlerini yapıyorlar. Yargı yolu açık, mahkemelere dava açabiliyorlar, CİMER’e şikayet edebiliyorlar. Dolayısıyla biz kanuna aykırı hiçbir işlem yapamayız. Ancak şöyle bir durum da var; kanunsuz hukuksuz iş yapanlarla ilgili CİMER üzerinden, kaymakamlık üzerinden ya da direk belediyeye başvurmak suretiyle şikayet olduğu zaman, biz bu şikayetleri işleme koymak zorundayız. Bu şikayetleri işleme koyduğumuz zaman bundan etkilenenler hemen kıyameti koparıyor, saldırıya geçiyor, hakaret ediyor, iftira atıyor, karalama yapıyor ve üzülerek söylüyorum; bu karalamalar, bu iftiralara karşı yargı yoluna gittiğimiz zamanda da maalesef çok sonuç alınmıyor. Bunu ifade özgürlüğü adı altında, çoğu takipsizlik kararı alıyor. Bununla ilgili mutlaka bir düzenleme yapılması lazım. Haysiyet cellatlığı yapan, iftira atan, karalama yapan, yalan yanlış beyanlarda bulunan, hakaret edenlerle ilgili bir yaptırım olması gerekiyor. Bunun karşılığı olmayınca bu durum vatandaşın vicdanını da ciddi bir şekilde yaralıyor. Karşı tarafa da daha pervasız hareket etme şansı veriyor" diye konuştu.

"Sessiz kalamayız"

"Biz kamu hizmeti üretiyoruz" diyen Başkan Eryılmaz şöyle devam etti:

"130 bin insanın sorumluluğunu almışız, bunlara hizmet üretirken, bunların sorunlarına çözüm üretirken bizim önümüze takoz koymaya çalışan, bizi yıpratmaya çalışan, kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışanlara karşı biz tabi ki yasal haklarımızı kullanıyoruz. Bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz. Ama net olarak söylüyorum. Kanunsuz, hukuka aykırı hiçbir işlemimiz yoktur, öyle bir iddiada bulunan varsa da yargı yolu açık, gider davasını açar, şikayetini yapar, eğer kanunsuz bir iş varsa o düzeltilir zaten. Ama birkaç tane basın mensubunu menfaat karşılığında, manupülatif haberler vermek suretiyle gerçekle ilgisi olmayan haberleri empoze etmek suretiyle bir karalama kampanyası yapılmasını da kesinlikle doğru bulmuyoruz. Buna da sessiz kalamayız. Kamuoyumuzun bu anlamda dikkatli olmasını istiyoruz. Biz eğer bir mücadele veriyorsak, bu memleketin menfaatine yönelik yapılan saldırılara karşı mücadele veriyoruz. Bunu bütün halkımızın böyle bilmesini istiyorum."

"bize geri adım attırmaya çalışıyorlar"

Başkan Eryılmaz açıklamasında daha sonra şunları kaydetti:

"Kendine göre dokunulma alan oluşturan, polisi takmam, zabıtaya izin vermem, belediye başkanına hakaret ederim, kimse bana dokunmaz anlayışıyla hareket eden menfaat gruplarına karşı vermiş olduğumuz mücadelede halkımızın yanımızda olması gerekiyor. Ulusal basından veya yerel basından belediyeye atılan iftiralar ve verilen haberler konusunda gelip bizimle görüşebilirler. Önce bir haberin kaynağını doğrulamaları gerekiyor. Tek taraflı, manüpilatif, karalama amaçlı yapılan haberi sorgulamadan, soruşturmadan, hiçbir şekilde belediye başkanına veya yetkililere acaba bu haber doğru mudur, yalan mıdır diye sormadan bunun yayınlanmasını ben etik açısından da ahlaki açıdan da doğru bulmuyorum. Bize sorsunlar, varsa bir şey zaten biz açıklayacağız. Belgeleri ile de açıklamaya hazırız. Tekrar ediyorum, kamuoyunun bu noktada, özellikle son dönemde yıllardır bu memlekette çıkar amaçlı, vatandaşın kanını emmeye yönelik uygulamalar içinde olan çıkar gruplarına karşı vermiş olduğumuz mücadele noktasında bir yıpratma kampanyası var, bize geri adım attırmaya çalışıyorlar, bizi sindirmeye çalışıyorlar, bizi bu mücadeleden geri adım attırmaya zorluyorlar. Ama biz bu memleketin menfaati, ilçemizin menfaati, vatandaşımızın hakkını hukuku neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz ve onu yapmaya da devam edeceğiz. Halkımızın bu konuda duyarlı olmasını rica ediyorum."