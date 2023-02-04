Ankara’da gece başlayan kar yağışı nedeniyle zeminin tamamen beyaza bürünen Eryaman Stadyumu, saha personellerin yoğun çabası sonucu Ankaragücü-Karagümrük maçına hazır hale getirildi.

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Ankara’da gece başlayan kar yağışı nedeniyle zeminin tamamen beyaza bürünen Eryaman Stadyumu, saha personellerin yoğun çabası sonucu Ankaragücü-Karagümrük maçına hazır hale getirildi.

Başkentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sebebiyle Eryaman Stadyumu’nun zeminini kaplayan beyaz örtü, stat personellerinin yoğun mesaisi sonucu MKE Ankaragücü - Karagümrük maçına hazır hale getirildi. Stadyum müdürü İrfan Erbaş koordinesinde gerçekleştirilen temizleme çalışmaları maçın başlamasına kısa bir süre kalana kadar devam etti.