Başkentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sebebiyle Eryaman Stadyumu’nun zeminini kaplayan beyaz örtü, stat personellerinin yoğun mesaisi sonucu MKE Ankaragücü - Karagümrük maçına hazır hale getirildi. Stadyum müdürü İrfan Erbaş koordinesinde gerçekleştirilen temizleme çalışmaları maçın başlamasına kısa bir süre kalana kadar devam etti.

Pazarspor, Oğuzhan Eskiköy ile yollarını ayırdı

Pazarspor, Oğuzhan Eskiköy ile yollarını ayırdı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.