ERVAK Kadın Kolları Başkan Nuran Çelenk başkanlığındaki ERVAK heyeti, Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünün birimlerini dolaştı.

ERVAK Kadın Kolları Başkanı Nuran Çelenk, beraberinde Hülya Güzel, Mebrüke Pirim, Şenay Elmalı, Melek Gülbeden, Fatma Gülsüm olduğu halde Yakutiye ilçesindeki Olgunlaşma Enstitüsüne gitti.

ERVAK’ın siyaset üstü bir sivil toplum örgütü olduğuna dikkati çeken Başkan Nuran Çelenk, gezi ve incelemeyle ilgili bir değerlendirme yaptı. Nuran Çelenk, kuruluşundan beri destekledikleri Olgunlaşma Enstitüsü ile işbirliği yapmak istediklerini bildirerek, “Ziyaretimiz esnasında enstitü hakkında bilgiler aldık. ERVAK ve Olgunlaşma Enstitüsü olarak birbirimize nasıl destek olabiliriz konusunu yakın bir tarihte tekrar buluşarak görüşeceğiz” diye konuştu.

Kültürel değerleri yaşatıp, koruyarak gelecek nesillere aktarmak, geleneksel ile modern arasında köprü kurmak amacında olduklarını anlatan Olgunlaşma Enstitü Müdürü Fatma Taşbaşı, “Tarihimizi, kültürümüzü ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak hedefindeyiz. Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü, çevresindeki illeri de kapsayan bir nitelikte kültürel değerlerimizi araştıran, geleneksel kültürü aslına uygun bir şekilde modernize ederek günümüze ve geleceğe taşıyan, özellikle tasarım, üretim, araştırma faaliyetlerini kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarla tekrar hayat vermek için kurulmuş bir kurumdur” dedi.