Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) tarafından oluşturulan Türk Sanat Müziği (TSM) korosunun verdiği konser, alkış topladı.

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) tarafından oluşturulan Türk Sanat Müziği (TSM) korosunun verdiği konser, alkış topladı.

Her meslekten ses ve saz sanatçısının heyecanı, izleyicilere yansıdı. Koro Şefi Kürşat Hakan Tuluk’un Necip Fasıl Kısakürek Kültür Merkezindeki gece, Atatürk, silah arkadaşları, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. ERVAK Kadın Kolları Başkanı Nuran Çelenk, bir sivil toplum örgütünün Erzurum’da Türk Sanat Müziği korosu oluşturduğunu belirtti. Bu koroda kendisinin de yer aldığına işaret eden Çelenk, çok heyecanlandığını belirtti.

Güzel,”ERVAK Erzurum’un onurudur”

ERVAK Başkanı Erdal Güzel ise Erzurum’a özel ve güzel hizmet etmeyi hedeflediklerini bildirdi. ERVAK’ın kalkınma ve sosyal, kültürel hayata katkılarının devam edeceğini kaydeden Erdal Güzel, “ERVAK, Erzurum’un onuru dadaşların gururudur. Bizleri her daim yalnız bırakmayan sanat dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konserden sonra, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Erzurum Kalkınma Kadın Kolları Başkanı Nuran Çelenk, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanı Ergün Engin, Koro Şefi Kürşat Hakan Tuluk’a ERVAK adına plaket takdim etti. Başkan güzel sanatçılara ise “Güzel Gezginin Anıları” kitabını hediye etti.